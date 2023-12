Zwei Autos fangen in Eningen an zu brennen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Zum Brand zweier geparkter Fahrzeuge sind die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen in die Eninger Weihenstraße ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Gegen 1.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem der Besitzer Flammen an seinen Autos festgestellt hatte. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und so ein Übergreifen auf die kompletten Fahrzeuge verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 071219423333 nach Zeugen, die zur genannten Zeit in der Weihenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (pol)