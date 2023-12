Zusammenstoß zwischen Transporter und Zug in Gomadingen - Kein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Glücklicherweise einen glimpflichen Ausgang hatte der Zusammenstoß eines Transporters mit einem Zug der Schwäbischen-Alb-Bahn am Freitagmittag. Ein 34-Jähriger war gegen 14 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito auf der Verbindungsstraße von der K 6734 herkommend unterwegs und wollte am Bahnübergang vor der Einmündung in die L 230 abbremsen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Rutschen und wurde von der in Richtung Münsingen fahrenden Bahn erfasst. Der 54 Jahre alte Fahrer des unbesetzten Zuges hatte keine Chance einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unfallverursacher wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 2.500 Euro. Gegen 15.30 Uhr war der Unfall aufgenommen und der Bahnverkehr konnte fortgesetzt werden. (pol)