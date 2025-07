Zusammenstoß in Pliezhausen: Vorfahrt nicht beachtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw und mindestens 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochnachmittag an der B 297. Kurz nach 16.30 Uhr bog ein 59-Jähriger mit seinem Peugeot von der K 6764 nach links auf die Bundesstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 25-Jährigen, der mit seinem Seat Cupra die Bundesstraße in Richtung Pliezhausen befuhr. Infolge des anschließenden heftigen Zusammenstoßes wurde der Cupra so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (pol)