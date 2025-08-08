Zusammenprall mit parkendem Pkw: Radfahrer bei Münsingen verunglückt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Schwerste Verletzungen hat laut Polizei ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Straße Wittstaig, bei Münsingen, erlitten. Der 53-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit seinem Rennrad in Richtung Gundelfingen unterwegs. Hierbei stieß er nahezu ungebremst mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf zusammen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf über 20.000 Euro belaufen. (pol)