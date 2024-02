Zu schnell unterwegs: Zwei Verletzte bei Unfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zwei Leichtverletzte und ein vermutlich schrottreifer Audi A6 sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 24-Jähriger am frühen Montagmorgen auf der Straße Ebenhalde verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 0.30 Uhr mit seinem Audi auf der Ebenhalde abwärts in Richtung K 6914 unterwegs. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte er seine Geschwindigkeit nicht dem kurvigen Fahrbahnverlauf angepasst und war so schnell unterwegs, dass ihm in einer Kurve das Heck seines Wagens ausbrach.

Beim Versuch gegenzulenken kam sein Audi ins Schleudern, knallte zunächst gegen den Randstein auf der Gegenfahrspur und wurde um 180 Grad gedreht, bevor er im angrenzenden, abschüssigen Waldstück gegen mehrere Bäume krachte, an denen das Auto zum Stehen kam.

Er und seine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Audi, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von knapp 3.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Flurschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro beziffern. (pol)