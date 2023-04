Zu schnell gefahren: 28-Jähriger bei Orschel-Hagen gegen Laternenmast geprallt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein 28-jähriger Autofahrer ist laut Polizei am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen bei Orschel-Hagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt. Der Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 6.30 Uhr mit einem BMW mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit auf der Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Rommelsbacher Straße unterwegs. Im Kurvenbereich geriet er zu weit nach rechts und kollidierte mit einem dort neben der Fahrbahn stehenden Laternenmast. Hierdurch wurde der Pkw um die eigene Achse gedreht und so stark beschädigt, dass er später abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden dürfte mit rund 7.000 Euro zu Buche schlagen. Gegen den Fahrer, der sich nach dem Unfall mitsamt den Kennzeichen zunächst zu Fuß entfernt hatte, dann aber wieder zurückgekehrt war, wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)