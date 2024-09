Zeugenaufruf: Zwei Exhibitionisten am Baggersee

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu zwei gemeldeten Exhibitionisten am Baggersee Hirschau sind Beamte des Polizeireviers Tübingen am Sonntag ausgerückt. Gegen 16.30 Uhr befanden sich eine 23 Jahre alte Frau und ihre Begleiterin auf der Liegewiese des Sees, als sie hinter einem Busch in einigen Metern Entfernung einen Mann bemerkten, der offenbar onanierte. Einsatzkräfte nahmen den 62-jährigen Verdächtigen vor Ort vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.

Gegen 18.45 Uhr wählte ein weiterer Badegast den Notruf, nachdem sich ein Unbekannter neben dem Liegeplatz des 35-jährigen Geschädigten entblößt und sich selbst befriedigt haben soll. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem beige-/silberfarbenen Fahrrad mit Gepäckträger und einem schwarzen Fahrradkorb, in dem sich ein schwarzer Rucksack befand, in Richtung der Straße »Im Gehrnfeld«. Eine eingeleitete Fahndung nach dem übergewichtigen, etwa 50 bis 60 Jahre alten und rund 175 bis 179 Zentimeter großen Mann blieb ohne Erfolg. Er soll auffallend weiße Haut und kurze graue Haare haben. Zudem trug er eine Brille mit dunklem Gestell, ein blaues Sport-Shirt mit einem blauen und einem roten Streifen an der Schulter, eine blaue kurze Sporthose und schwarze Sportschuhe. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07071/972-1400 an das Polizeirevier Tübingen. (pol)