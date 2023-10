Zeugenaufruf: Unbekannter in Tübingen stiehlt Schal

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem etwa 180 Zentimeter großen, dunkelhaarigen und sportlichen Mann, der am Sonntagabend einen 14-Jährigen auf dem Parkplatz der Paul-Horn Arena in der Europastraße überfallen hat, fahndet die Kriminalpolizei Tübingen. Den ersten Ermittlungen zufolge entriss der Unbekannte gegen 20.50 Uhr dem Jugendlichen einen Schal, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Tübingen bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu dem Räuber, der mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet war und auf 17 bis 20 Jahre geschätzt wird. (pol)