Zeugenaufruf: Schlägerei mit fünf Beteiligten in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Nacht auf Samstag ist es in der Mühlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 00.45 Uhr hielt sich eine 20-Jährige mit mehreren Bekannten vor einem Imbiss auf. Ein 36- und ein 37-Jähriger unterschritten, trotz Aufforderungen dies zu unterlassen, immer wieder die soziale Distanz zu der Personengruppe und es kam auch zu beleidigenden Äußerungen seitens der beiden Männer. Auf die Situation wurde ein bislang namentlich nicht bekannter Mann aus dem Imbiss aufmerksam und es kam zu Handgreiflichkeiten zwischen den drei Männern. Hierbei ging der 36-Jährige zu Boden. Die 20-Jährige und ein 22-Jähriger wollten sich dann um den am Boden liegenden kümmern, woraufhin sie vom 37-Jährigen mit Fäusten traktiert wurden.

Die eintreffenden Polizisten wurden sofort vom 37-Jährigen beleidigt. Bei der anschließenden Festnahme leistete er Widerstand und biss einen Polizeibeamten, welcher sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Ein weiterer Polizeibeamter wurde im Rahmen der Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Die 20-Jährige und der 22-Jährige wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, der 36-Jährige wurde in eine Klinik verbracht. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071 / 972-8660 zu melden.