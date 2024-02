Zeugenaufruf: Mit riskantem Überholmanöver Unfall auf der B312 bei Metzingen verursacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver mit Verkehrsunfall, das sich am Donnerstagabend auf der B28/B312 ereignet hat. Gegen 19.55 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse in Richtung Metzingen, berichtet die Polizei. Auf Höhe des Zubringers zur B28 wurde dieser von einem dunklen BMW überholt, der dann wohl unvermittelt auf die rechte Fahrspur wechselte. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 28-Jährige nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke.

Dabei entstand an der C-Klasse sowie an der Schutzplanke ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der noch unbekannte BMW-Lenker setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Zeugen die Angaben zu dem Unfallhergang und insbesondere zu dem BMW bzw. dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Reutlingen unter der Rufnummer 07121/942-3333 zu wenden. (pol)