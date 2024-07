Zeugen gesucht: 28-Jähriger fährt über Rot und streift geparktes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 28 -Jährigen, der am Sonntag kurz nach 00.00 Uhr an der Einmündung Seestraße/Albstraße einen Fußgänger gefährdet und nachfolgend in der Gartenstraße einen geparkten Pkw beschädigt haben soll. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen missachtete der 28-Jährige laut Polizei mit seinem Pkw VW Golf an der Kreuzung Seestraße/Albstraße das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und gefährdete hierbei einen Fußgänger, welcher gerade bei Grünlicht für Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollte.

Der VW Golf soll hierbei auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und setzte seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort. In der Gartenstraße streifte er dann einen dort geparkten Pkw Hyundai, an welchem Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand.

Am VW Golf entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Auch hier setzte der 28 -Jährige seine Fahrt fort. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Fahrt unter Alkohol?

Da der Verdacht bestand, dass der 28 -jährige Golf-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke beziehungsweise von Betäubungsmitteln stand, wurde die Entnahme von Blutproben angeordnet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Reutlingen bittet Zeugen der beiden beschriebenen Vorfälle oder denen der VW Golf aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen ist, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)