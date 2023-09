Zeugen gesucht: Unbekannter begeht Fahrerflucht in Unterhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNTERHAUSEN. Am Freitagnachmittag ist es auf der Holzelfinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 14.25 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lenker einer Kawasaki in Richtung B 312 und wollte nach links in die Kirchstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte ein aus Richtung B 312 kommender Fahrer eines weißen VW-California T 6 nach links in die Moltkestraße abbiegen. Der VW-Fahrer musste aufgrund von Gegenverkehr anhalten.

Im Anschluss begann der Kawasaki-Lenker seinen Abbiegevorgang. Im weiteren Verlauf fuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker rechts am VW vorbei um geradeaus in Richtung Kohlstetten zu fahren. Um eine Kollision zu verhindern musste der Kawasaki-Lenker eine Vollbremsung machen und kam schließlich zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Bei dem Entgegenkommenden soll es sich um einen orange/goldfarben PKW mit Reutlinger Zulassung gehandelt haben. Er setzte seine Fahrt in Richtung Holzelfingen fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pfullingen unter 07121 / 9918 - 0 in Verbindung zu setzen. (pol)