Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen Wohnwagen in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein hochwertiger Wohnwagen ist in den vergangenen Tagen von einem umzäunten Stellplatz in der Betzinger Rainlenstraße gestohlen worden. In der Zeit von Donnerstag, 11 Uhr, bis Montag, kurz vor 15 Uhr, drangen laut Polizei bislang unbekannte Täter auf das Gelände ein.

Im Anschluss entfernten sie das Kennzeichen des zugelassenen Fahrzeugs der Marke Fendt und entwendeten den Anhänger. Der weiße Wohnwagen hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9394-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)