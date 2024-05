Zeugen gesucht: Radfahrer verursacht schweren Unfall in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem Radfahrer, der am Mittwochabend in der Straße Steige einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht hat, fahndet die Verkehrspolizei Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 73-Jährige laut Polizei gegen 19.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf Straße Steige in Richtung Friedhofstraße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Friedhofstraße / Steige wurde sie dann von einem männlichen Radfahrer geschnitten und touchiert. Dabei stürzte die Frau auf die Fahrbahn.

Nachfolgend soll der Radler die Frau noch kurz angesprochen, dann aber die Unfallstelle verlassen haben, ohne sich weiter um die Gestürzte zu kümmern. Die Pedelec-Fahrerin, die keinen Helm getragen hatte, erlitt bei dem Sturz so schwere Kopfverletzungen, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Von dem Unfallverursacher ist bislang nur bekannt, dass er eine möglicherweise grüne Jacke getragen und die Unfallstelle in Begleitung einer Frau verlassen hat. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (pol)