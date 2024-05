Zeugen gesucht: Mercedesfahrer streift Taxi in Pfullingen und fährt weg

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Grob verkehrswidrig und rücksichtslos ist am Freitagabend ein Verkehrsteilnehmer in Pfullingen unterwegs gewesen. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein dunkelgrauer Mercedes-Benz GLK laut Polizei die Römerstraße aus Reutlingen kommend in Richtung Stuhlsteige. Auf Höhe der Bismarckstraße fuhr das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein und überfuhr anschließend die gepflasterte innere Fahrbahnbegrenzung.

Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Taxifahrer mit seinem VW vom Drosselweg kommend in den Kreisverkehr ein. Hierbei bemerkte der Taxifahrer den von links kommenden, schnell herannahenden Mercedes und versuchte noch, nach rechts auszuweichen, um eine seitliche Kollision zu verhindern. Der Mercedes streifte das Taxi dennoch leicht, wobei das Taxi am vorderen Stoßfänger beschädigt wurde. Obwohl der Taxifahrer noch mittels Hupen versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, entfernte sich der dunkelgraue Mercedes mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stuhlsteige.

Schaden in Höhe von 1.500 Euro

Am Taxi entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder weitergehende Hinweise zum Fahrzeug, zu den Fahrzeuginsassen oder zur Fahrweise des dunkelgrauen Mercedes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 mit dem Polizeirevier Pfullingen in Verbindung zu setzen. (pol)