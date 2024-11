Zeugen gesucht: Mann hantiert in Tübingen mit Messer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann mit einem Messer bei einer Tankstelle in der Reutlinger Straße auffällig geworden. Gegen 00.15 Uhr ging der bislang Unbekannte laut Polizei mit einem Messer in der Hand auf eine bei der Tankstelle befindliche Personengruppe zu. Als die alarmierten Polizeifahrzeuge vor Ort eintrafen, hatte er jedoch das Gelände bereits verlassen und konnte auch bei der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Laut ersten Zeugenaussagen kam es zuvor zu einer Streitigkeit zwischen dem unbekannten Mann und der Personengruppe, wonach der Mann ein Messer zur Hand nahm und auf die Personengruppe zuging. Zu konkreten Stichbewegungen kam es nicht, ebenfalls wurde keine Person verletzt. Kurz vor dem Verlassen des Grundstücks trat er noch gegen einen Aufsteller der Tankstelle und beschädigte diesen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-1400 um Zeugenhinweise. (pol)