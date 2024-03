Zeugen gesucht: Jugendliche am Tübinger Hauptbahnhof ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem Vorfall am Mittwochabend am Hauptbahnhof. Ersten Erkenntnissen zufolge waren laut Polizei zwei Jungs im Alter von 15 und 16 Jahren kurz vor 21 Uhr in Begleitung zweier weiblicher Jugendlicher zu Fuß von der Europastraße in Richtung Bahnhof unterwegs. In der Bahnhofshalle soll der 16-Jährige von einer siebenköpfigen Personengruppe bedrängt worden sein, die ihn kurz darauf an Gleis 2 gehindert haben soll, in den Zug in Richtung Mössingen einzusteigen.

Als sein 15 Jahre alter Begleiter ihm zu Hilfe eilen wollte, wurden beide Jugendliche von den Unbekannten offenbar geschlagen und getreten. Zudem wurde aus der Bauchtasche des älteren Opfers ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die Angreifer flüchteten anschließend in Richtung Europaplatz. Die beiden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten Jugendlichen fuhren mit dem Zug davon.

Sieben Tatverdächtige

Ihre Begleiterinnen erstatteten wenig später Anzeige. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Von den sieben männlichen Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Sie sollen zwischen 13 und 16 Jahre alt, zwischen 160 und 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Verdächtigen soll stämmig gewesen sein, schwarze Haare und einen Mittelscheitel sowie einen Kinnbart und eine Brille getragen haben. Einer seiner Begleiter wird mit lockigen schwarzen Haaren und einer schwarzen Steppjacke beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der gesuchten Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (pol)