Zeugen gesucht: 24-Jähriger hebt Gullydeckel in Reutlingen aus

REUTLINGEN. Gegen einen 24-Jährigen ermittelt das Polizeirevier Reutlingen, da er am Samstagmorgen zwei Schachtdeckel entfernt haben soll. Gegen 5.23 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Mann auf, der zusammen mit seinen drei männlichen Begleitern im Alter von 24, 22 und 26 Jahren in der Stuttgarter Straße Ecke Am Heilbrunnen unterwegs war und einen Kanaldeckel teilweise entfernte. Das teilt die Polizei mit.

Bei Erkennen der Polizeibeamten flüchtete der Täter und konnte anschließend eingeholt und kontrolliert werden. Er muss nun mit den Konsequenzen eines Ermittlungsverfahrens rechnen. Bei einer weiteren Überprüfung wurden im fortlaufenden Bereich der B28 bis zur Rommelsbacher Straße weitere ausgehobene Gullydeckel festgestellt und wiedereingesetzt. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 zu melden. (pol)