Zeuge verfolgt in Tübingen einen Auto-Vandalen und treibt ihn der Polizei in die Arme

TÜBINGEN. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am frühen Freitagmorgen einen Mann vorläufig festnehmen, der im Verdacht steht, mehrere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Der Zeuge hörte kurz vor vier Uhr verdächtige Geräusche von der Straße herkommend, berichtet die Polizei. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er eine Person erkennen, die gegen einen geparkten Pkw trat.

Daraufhin zog er sich an und nahm die Verfolgung auf. Im Anschluss verfolgte der Zeuge den Mann von der Eugenstraße aus, über den Parkplatz eines Discounters, auf die Schweickhardtstraße, über die B27 hinweg in die Eisenhutstraße und die Marienburger Straße bis er letztendlich in der Aixer Straße von einer Polizeistreife angetroffen werden konnte.

Eine Überprüfung ergab, dass der 50-Jährige auf dem beschriebenen Weg an mindestens fünf Fahrzeugen Außenspiegel beschädigte. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Tübingen bittet weitere Geschädigte, sich unter Telefon 070719728660 zu melden.