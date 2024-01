Zerstochene Reifen in Tübingen - politisch motivierte Tat?

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen nach einem Unbekannten aufgenommen, der in der Zeit zwischen Freitag, 22.00 Uhr, und Samstag, 07.45 Uhr, an insgesamt zehn in der Rappenberghalde geparkten Fahrzeugen Reifen zerstochen hat.

Der hierbei entstandene Schaden lässt sich bislang nicht beziffern, dürfte ersten Schätzungen nach aber insgesamt mehrere tausend Euro betragen. Gegenstand der Ermittlungen ist zudem, ob ein Zusammenhang zu mehreren politisch motivierten Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Tübingen aus der jüngsten Vergangenheit besteht.

Daher sucht die Polizei Zeugen und weitere Geschädigte, welche gebeten werden, sich beim Polizeirevier Tübingen unter 07071/972-8660 zu melden. (pol)