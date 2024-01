Klima-Aktivisten lassen in Tübingen Luft aus mehreren Autoreifen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts der politisch motivieren Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen oder mehrere unbekannte Verdächtige, die zwischen Dienstag und Mittwoch in Tübingen an mehreren Fahrzeugen die Luft aus jeweils einem Reifen gelassen haben. Derzeit sind sechs Fälle aktenkundig, berichtet die Polizei.

Vier der betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich des Österbergs in der Doblerstraße, der Hauffstraße und der Stauffenbergstraße abgestellt, zwei Pkw waren in der Burgsteige in der Innenstadt geparkt. Teilweise wurde der fehlende Luftdruck erst nach Beginn der Fahrt entdeckt. Der gegebenenfalls entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Bekennerschreiben einer einschlägig bekannten Gruppierung von Klima-Aktivisten, die teilweise an den Fahrzeugen aufgefunden wurden und in denen unter anderem der erhöhte Schadstoffausstoß von SUV thematisiert wird, legen eine politische Motivation nahe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch mehr Fahrzeuge angegangen wurden und einige Fälle noch nicht entdeckt oder nicht gemeldet wurden. Daher sucht die Polizei neben Zeugen auch weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter 070719728660 zu melden. (pol)