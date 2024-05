Zahlreiche Verstöße: Polizei nimmt Raser auf B27 in Tübingen ins Visier

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Montag und am Dienstag mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen mehrere dutzend Verkehrsverstöße auf der B27 zur Anzeige bringen. Am Montagvormittag begannen kurz nach zehn Uhr Polizisten auf der Bundesstraße auf Höhe des Parkplatzes in der Nähe eines kulturellen Zentrums mit ihrer Kontrolle. Das teilt die Polizei mit. In lediglich 70 Minuten stellten sie anschließend 19 gravierende Geschwindigkeitsverstöße in Richtung Stuttgart fest. Bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunden waren drei Verkehrsteilnehmer mit 89, beziehungsweise 90 Stundenkilometern, unterwegs.

16 weitere wurden mit mehr als 20 Kilometer pro Stunde gemessen. Der Spitzenreiter war mit 112 Stundenkilometern unterwegs. Es wurden gezielt die Raser ins Visier genommen. Ein Verkehrsteilnehmer überholte verbotswidrig in dem Bereich über die gesamte Sperrfläche einen Lastwagen. Elf Fahrzeugführer beschäftigten sich während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen.

Handy am Steuer

Am Dienstagvormittag wurden in der Zeit von 7 bis 9 Uhr die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße auf Höhe der Schweickhardtstraße unter die Lupe genommen. An dieser Kontrollstelle stellten die Beamten 25 Handyverstöße sowie fünf Fahrzeuginsassen fest, die nicht angeschnallt waren.

Die Kontrollen werden fortgeführt. (pol)