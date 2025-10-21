Wildtier verursacht Unfall bei Ofterdingen - Auto überschlägt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Wildtier hat am späten Montagabend zu einem Unfall auf der L 385 geführt. Dort war kurz nach 22 Uhr ein 20 Jahre alter Skoda-Fahrer zwischen Dettingen und Ofterdingen unterwegs, als ein unbekanntes Wildtier vor ihm die Fahrbahn überquerte. Der junge Mann wich dem Tier aus, wodurch er die Kontrolle über den Wagen verlor, in den Seitenstreifen abgewiesen wurde und im Anschluss wieder auf die Straße schleuderte. Nachdem sich der Pkw überschlagen hatte, blieb er auf der Seite liegen. Der 20-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Wagen, an dem ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. (pol)