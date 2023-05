Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro in Metzingen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/RIEDERICH. Auf geparkte Handwerkerfahrzeuge hatten es Unbekannte im Laufe des verlängerten Wochenendes in Metzingen und Riederich abgesehen. Das berichtet die Polizei Aus einem im Kiefernweg in Metzingen abgestellten Mercedes Vito wurde zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 3.15 Uhr, Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der unbekannte Täter schlug eine Heckscheibe des Wagens ein und stahl daraus verschiedene Werkzeugmaschinen und -koffer.

In zwei weiteren Fällen blieb die Suche nach Stehlenswertem den ersten Erkenntnissen nach erfolglos. Ein Unbekannter gelangte zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, ebenfalls durch das Einschlagen einer Heckscheibe ins Innere eines in der Florianstraße in Metzingen geparkten Mercedes Sprinter sowie in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, in einen in der Industriestraße in Riederich abgestellten Sprinter. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.