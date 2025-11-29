Wegen Auffahrunfall: Reutlinger Scheibengipfeltunnel kurzzeitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unachtsamkeit beim Führen eines Pkw dürfte ersten Ermittlungen zu Folge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, welcher sich am Freitagmittag gegen 13.25 Uhr im Scheibengipfeltunnel ereignet hat. Eine 25-jährige Fahrerin eines Audi A3 befuhr die B312 Richtung Metzingen, als sie am Ende des Tunnelbereichs auf einen 30-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter auffuhr. Verletzt wurde hierbei niemand. Durch die Kollision wurde der Audi allerdings derart schwer beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt, an dem Mercedes Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Tunnel musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (pol)