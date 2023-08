Wasserschaden in Bad Uracher Schulgebäude - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist in einem Schulgebäude in der Immanuel-Kant-Straße entstanden. Ein Lehrer bemerkte zufällig am Dienstag, gegen zehn Uhr, einen geöffneten Wasserhahn in einer Toilette im zweiten Obergeschoss des Gebäudes und drehte ihn zu. Das ausgetretene Wasser war allerdings bereits bis in die Flure und Klassenzimmer gelaufen und hatte dort erhebliche Schäden angerichtet. Auch die Feuerwehr war zur Schule ausgerückt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Wie der Täter ins Innere des Schulgebäudes gelangen konnte, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07125/946870. (pol)