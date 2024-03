War Sekundenschlaf am Steuer die Ursache für Unfall bei Metzingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Stuttgarter Straße entstanden. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 13 Uhr mit einem VW Fox die Stuttgarter Straße von Riederich herkommend in Fahrtrichtung Metzingen. Zwischen den beiden Kreisverkehren kam er Zeugenaussagen zufolge immer weiter auf die Gegenfahrspur, wo der Fox mit dem entgegenkommenden VW Golf samt Anhänger eines 23-Jährigen kollidierte, der mit seinem Gespann noch in den Grünstreifen ausgewichen war. Verletzt wurde niemand.

Jedoch ergab sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht eines möglichen Sekundenschlafs, worauf der Führerschein des 55-Jährigen sichergestellt wurde.

Der Golf war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pol)