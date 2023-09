War es versuchter Raub? Polizei ermittelt nach Schlägerei am Mössinger Bahnhof

Ein Mann hält seine Faust in die Kamera. (Symbolbild)

MÖSSINGEN. Ein 22-Jähriger musste nach einer Auseinandersetzung am Montagabend in der Eisenbahnstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 20.20 Uhr war er im Bahnhofsbereich vom 20 Jahre alten Bekannten einer Freundin geschlagen und getreten worden. Zudem soll der Beschuldigte den Geschädigten aufgefordert haben, ihm seine Smart-Watch auszuhändigen, was dieser verweigerte.

Als die Freundin dazwischen ging, gelang dem 22-Jährigen die Flucht. Eine Anwohnerin hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubes aufgenommen. (pol)