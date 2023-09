Vorfahrtmissachtung in Lichtenstein führt zu Kollision

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochabend auf der L 387 entstanden. Ein 72-Jähriger wollte gegen 19.10 Uhr mit einem Ford von einem Sportgelände herkommend nach links auf die Landstraße in Richtung Unterhausen einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Mercedes-Benz CLA eines 41 Jahre alten Mannes, der auf der Holzelfinger Steige bergaufwärts unterwegs war. Der Mercedes-Lenker klagte anschließend über Schmerzen, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. (pol)