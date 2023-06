Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall in Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Auf der B465 bei Römerstein hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Pressestelle der Reutlinger Polizei fuhr ein Auto aus Donnstetten kommend geradeaus über die Kreuzung in Richtung Böhringen. Dabei kam es zur Kollision mit einem anderen Pkw, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Weitere Informationen zu Alter und Geschlecht lagen der Polizei ebenfalls nicht vor. Die Bundesstraße war etwa eineinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde in dieser Zeit von der Feuerwehr umgeleitet. (GEA)