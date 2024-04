Unfall auf schneeglatter Straße - drei Verletzte bei Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Sonntagmorgen auf der B28 bei Römerstein ereignet. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 9.20 Uhr mit seinem Mercedes-Benz GLC die B465 und wollte an der Einmündung mit der B28 bei Römestein-Zainingen auf die Bundesstraße 28 in Richtung Laichingen einfahren. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der Mercedes ins Rutschen und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem VW Polo einer 23-Jährigen, welche die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach befuhr.

Durch den Unfall wurden der Mercedes-Lenker, seine 30-jährige Beifahrerin, als auch die VW-Lenkerin leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden jeweils durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Schaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 35.000 Euro geschätzt. (pol)