Der 42 Meter hohe Aussichtsturm Hursch in der Nähe des Römersteiner Teilorts Zainingen ist seit Montag »bis auf Weiteres« geschlossen. Was den Albverein zu dem Schritt veranlasst hat.

Der Aussichtsturm Hursch wurde 1981 gebaut und ist 42 Meter hoch. Seit einigen Tagen ist er gesperrt. Foto: Meyer Jürgen Der Aussichtsturm Hursch wurde 1981 gebaut und ist 42 Meter hoch. Seit einigen Tagen ist er gesperrt. Foto: Meyer Jürgen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.