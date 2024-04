Auto knallt in Römerstein auf Bauzaun

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in der Burgstraße entstanden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kam ein 67-Jähriger mit seinem VW kurz vor 22.30 Uhr in der Burgstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Bauzaun. Zeugenangaben zufolge soll er trotz eines stark beschädigten Rades versucht haben, davonzufahren.

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann und sein Fahrzeug unweit der Unfallstelle einer Kontrolle unterziehen. Ein dabei durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Dem 67-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (pol)