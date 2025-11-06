Vorfahrt missachtet: Rollerfahrer wird in Metzingen über Motorhaube geschleudert

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Mittwochmorgen. Gegen 5.45 Uhr war ein 35 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Schloßstraße unterwegs und wollte nach links in die Ulmer Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigen 26-Jährigen auf einem Motorroller.

Der junge Mann wurde über die Motorhaube des Wagens geschleudert und stürzte auf den Asphalt. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt circa 4.000 Euro. (pol)