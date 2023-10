Vorfahrt missachtet: Autounfall in Unterhausen mit 8.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Zwei Fahrzeuginsassen haben sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Unterhausen leichte Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei. Ein 44 Jahre alter Ford-Lenker befuhr gegen 18.40 Uhr die Moltkestraße ortseinwärts. An der Kreuzung der Charlottenstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 26-jährigen Mitsubishi-Lenkers.

Neben dem 26-Jährigen zog sich auch eine 41 Jahre alte Beifahrerin in dem Ford bei dem anschließenden Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde glücklicherweise nicht benötigt. Der Mitsubishi war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 8.000 Euro geschätzt. (pol)