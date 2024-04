Vorfahrt in Engstingen missachtet: Auto kracht in Linienbus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall in Engstingen am Sonntagabend an der Einmündung Herzogin-Amelie-Straße / Honauer Straße entstanden ist. Eine 31-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Toyota auf der Herzogin-Amelie-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Honauer Straße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines Linienbusses. Dessen 77 Jahre alter Fahrer versuchte noch durch eine Ausweichbewegung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei prallte der Toyota gegen die Glastüren des mittleren Zustiegs, sodass diese zerbarsten und sich die Glassplitter flächig auf der Fahrbahn verteilten. Zur Beseitigung der Scherben und Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit einer Kehrmaschine im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt nachfolgend mit einem Ersatzbus fortsetzen. (pol)