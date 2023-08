Vorbestrafter Räuber nach erneuter Tat am Tübinger Bahnhof in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unter dem dringenden Verdacht des schweren räuberischen Diebstahls ist am Sonntagmittag in Tübingen ein polizeibekannter 32-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen zufolge soll der 32-Jährige gegen zwölf Uhr im Bereich einer Unterführung am Europaplatz einem ihm flüchtig Bekannten eine Sonnenbrille entwendet haben. Anschließend soll der Beschuldigte den Geschädigten mit einem Schlagstock bedroht haben. Der unverletzt gebliebene Geschädigte verständigte über Notruf die Polizei. Noch im Zuge der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte der Beschuldigte, der sich zunächst in Richtung der Steinlach entfernt hatte und dann zurückgekehrt war, von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung des Festgenommenen konnte die entwendete Sonnenbrille später aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Verbleib des mutmaßlich verwendeten Schlagstocks dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der unter anderem einschlägig wegen Raubdelikten polizeibekannte 32-Jährige, der erst Anfang des Jahres aus der Haft entlassen worden war, am Montag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den tatverdächtigen Deutschen den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (pol)