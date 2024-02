Vollstreckungsbeamte fesseln aggressiven Betrunkenen am Tübinger Hauptbahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch einen 39 Jahre alten Mann ist es am Mittwoch am Tübinger Hauptbahnhof gekommen. Der 39-Jährige befand sich laut Polizei gegen 21.15 Uhr zunächst am Bahnsteig 3 des Hauptbahnhofes und drohte aufgrund seines augenscheinlich stark alkoholisierten Zustandes in die Gleise zu fallen.

Als ihn eine Streife der Bundespolizei auf sein Verhalten ansprach reagierte der iranische Staatsangehörige umgehend aggressiv und konnte durch die Beamten auch in den folgenden Minuten nicht beruhigt werden. Nachdem er mehrfach in aggressiver Weise auf die Einsatzkräfte zugegangen war und den polizeilichen Maßnahmen keine Folge geleistet hatte, wurde er mit Unterstützung weiterer Beamten zu Boden gebracht und gefesselt.

2,3 Promille

Dagegen widersetzte sich der mit über 2,3 Promille alkoholisierte Mann. Nachdem er nach einem ersten Lösen der Handfesseln wieder aggressiv gegenüber den Streifen auftrat, wurde er schließlich erneut gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt, der 39-Jährige muss nun jedoch mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (pol)