Vierstelliger Betrag in Metzinger Volkshochschule gestohlen

METZINGEN. In ein Gebäude der Volkshochschule in der Innere Heerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr und etwa sieben Uhr gelangte der Einbrecher in die Räumlichkeiten, die er in der Folge nach Bargeld durchsuchte, einen niedrigen vierstelligen Betrag entwendete und schließlich unerkannt von Dannen zog. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)