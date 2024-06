Vier Verletzte und 70.000 Euro Schaden bei Unfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vier leicht verletzte Fahrzeuginsassen und ein erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am frühen Sonntagmorgen auf der B 28 bei Reutlingen ereignet hat. Das teilte die Polizei mit. Ein 18 Jahre alter Lenker eines BMW 7er befuhr die Bundesstraße kurz nach 3.00 Uhr von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen.

Zwischen den Anschlussstellen Reutlingen-Sondelfingen und Metzingen-West kam der 18-Jährige mit seinem BMW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mehrfach mit den Schutzplanken. Das Fahrzeug kam letztlich etwa 150 Meter nach der ersten Kollision an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Der Fahrer sowie die drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurden vom Rettungsdienst, welcher mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, in umliegende Kliniken gebracht.

Schaden an Auto und Leitplanke

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Für die Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten BMW musste die B 28 in Fahrtrichtung Metzingen für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt werden, wobei es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Der Sachschaden an der Schutzplanke beträgt etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (pol)