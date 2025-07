Vier Verletzte und 22.000 Euro Schaden bei schwerem Unfall bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BODELSHAUSEN/OFTERDINGEN. Vier Verletzte, zwei abgeschleppte Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bodelshausen und Ofterdingen.

Dort war gegen 17 Uhr ein 39 Jahre alter VW Passat-Lenker in Richtung Bodelshausen unterwegs und geriet eigenen Angaben zufolge aufgrund Sonnenblendung zu weit nach links. In der Folge kam es zur teilweise frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden BMW eines 19-Jährigen. Dieser hatte noch eine Bremsung eingeleitet sowie ein Ausweichmanöver versucht. Beim Zusammenstoß wurden beide Männer sowie zwei im Passat befindliche Kinder im Alter von vier und fünf Jahren ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und begaben sich anschließend in Krankenhäuser.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)