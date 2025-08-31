Vier Verletze bei Unfall in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Samstagmittag ist es in Bad Urach auf der B28 kurz vor dem Abzweig nach Hengen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Motorradfahrer schwer und drei Pkw-Insassen leicht verletzt wurden. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lenker eines BMW die B28 von Bad Urach kommend in Fahrtrichtung Böhringen. Ihm folgte ein 64 Jahre alter Lenker einer Moto Guzzi. Im Verlaufe dieser Fahrstrecke musste der BMW-Lenker aufgrund eines vor ihm abbiegenden Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Das Abbremsen wurde durch den Kraftradlenker zu spät wahrgenommen, weshalb er auf den Pkw auffuhr.

Durch diese Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Fahrer des BMWs und seine zwei neun jährigen Mitfahrer trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Urach und Hengen mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der Motorradfahrer kam mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Pkw-Insassen suchten selbständig einen Arzt auf. Da das Motorrad aufgrund der entstandenen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war, musste dieses abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die B28 in beide Fahrtrichtungen für etwa 90 Minuten komplett gesperrt. (pol)