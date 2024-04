Vier Gartenhäuser in Kirchentellinsfurt aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Vier Gartenhäuser im Gewann Höhe, oberhalb des Sportgeländes Faulbaum in Kirchentellinsfurt, sind in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch 15.30 Uhr aufgebrochen worden. Das berichtet die Polizei. In allen Fällen verschaffte sich der Einbrecher jeweils über die verschlossenen Eingangstüren gewaltsam Zutritt zu den Lauben, die er nachfolgend nach Stehlenswertem durchsuchte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er sich derzeitigem Stand der Ermittlungen zufolge, ohne Beute wieder aus dem Staub gemacht haben. Der hinterlassene Sachschaden wird mit jeweils etwa 200 Euro pro Gartenhaus beziffert. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)