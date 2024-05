Verletzter Autofahrer und 12.000 Euro Schaden nach Unfall in Rübgarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Bei einem Verkehrsunfall im Pliezhauser Ortsteil Rübgarten ist am Montagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Eine 43-Jährige fuhr kurz vor acht Uhr mit ihrem Skoda auf der Hauptstraße ortseinwärts. An der Kreuzung zur Straße Im Täle übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 42-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem Smart auf die Hauptstraße abbog. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fahrer des Smart leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. An seinem Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (pol)