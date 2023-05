Verletzt ins Krankenhaus: Unbekannte schlagen in Tübingen auf 21-Jährigen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mehrere bislang unbekannte Männer haben am Mittwochabend am Tübinger Europaplatz auf einen Passanten eingeschlagen, teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige hatte sich gegen 18.30 Uhr an der provisorischen Fußgängerampel zwischen dem Busbahnhof und dem Hauptbahnhof befunden, als er mit einer Person aus einer Gruppe in Streit geraten war. Der Unbekannte hätte in dessen Verlauf unvermittelt auf den 21-Jährigen eingeschlagen. Im Anschluss sollen die Begleiter ebenfalls auf den Heranwachsenden eingeschlagen haben, bis die Täter in Richtung Epplehaus davonliefen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der 21-Jährige musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu den Schlägern aufgenommen. (pol)