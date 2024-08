Verkehrsunfall in Reutlingen: 18-jährige Radlerin muss ins Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Reutlingen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war ein Opelfahrer gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Rommelsbach unterwegs, als die 18 Jahre alte Fahrradfahrerin von einem Radweg kommend die Straße von rechts nach links überqueren wollte. Dabei erfasste das Auto die Radlerin. Die junge Frau musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Opel, der im Straßengraben zum Stehen gekommen war, wurde vom Abschleppdienst herausgezogen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt bis etwa 16.15 Uhr gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (pol)