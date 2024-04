Verkehrskontrolle in Kilchberg: 22 Autofahrer mit Handy am Steuer erwischt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Beamte des Polizeireviers Tübingen haben am Donnerstag den Verkehr auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Kilchberg kontrolliert. In der Zeit von 13 Uhr bis 19 Uhr hielten die Beamten 22 Verkehrsteilnehmer an, die während der Fahrt ihr Handy betätigten, berichtet die Polizei. Zudem mussten sie 17 Fahrzeug-Lenker zur Anzeige bringen, da sie zu schnell unterwegs waren. Die meisten Fahrer überschritten hierbei die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h um elf bis 20 Stundenkilometern. Drei Fahrer waren jedoch mit 21 bis 30 km/h zu schnell unterwegs. Sie müssen neben einem erheblichen Bußgeld zusätzlich noch mit einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Die Kontrollen werden fortgesetzt.