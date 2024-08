Verirrte Familie von der Albkante bei Schloss Lichtenstein gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Zu einem Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Bergwacht ist es am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr gekommen, nachdem sich eine vierköpfige Familie am Albtrauf beim Schloss Lichtenstein verlaufen hat. Die vier Frauen im Alter von 8, 13, 38 und 86 Jahren gerieten auf einem schmalen und zum Teil mit Gehölz bedeckten Pfad, welcher zwischen der Ruine Alt-Lichtenstein und dem Märchenschloss ins Echaztal zu führen schien, in Not.

Nachdem die 86-jährige Wanderin auf dieser selbstgewählten Strecke mehrfach ausgerutscht war, sich hierbei zum Glück aber nicht verletzte und auch die achtjährige Tochter mit unsicheren Schritten unterwegs war, blieb der 38-Jährigen nur noch übrig, einen Notruf abzusetzen. Mithilfe des Smartphones gelang es der 13-Jährigen, die GPS-Koordinaten herauszufinden, sodass die Rettungskräfte an die Örtlichkeit im unwegsamen Gelände geführt und die vier Personen wohlbehalten gerettet werden konnten. (pol)