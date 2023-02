Völlig betrunkener Mercedes-Fahrer kracht bei Reutlingen in Straßengraben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen auf der L 378 a gekommen. Gegen 01.50 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes von Sondelfingen in Richtung Rommelsbach. An der Abzweigung zur K 6720 fuhr er geradeaus und landete im Straßengraben. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche nicht behandlungsbedürftig waren. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,5 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (pol)