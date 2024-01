Völlig betrunkener Autofahrer baut Unfall in Reutlingen und haut ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt derzeit wegen mehrerer Verkehrsdelikte gegen einen 41-jährigen Mann, nachdem dieser am Freitagmittag alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat. In der Lammstraße beschädigte der 41-Jährige mit seinem Mercedes Sprinter gegen 14.45 Uhr beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Kia Sportage. Hierbei wurden am Transporter des 41-jährigen Unfallverursachers zwei Kunststoffseitenleisten abgerissen und blieben an der Unfallstelle liegen. Der 41-Jährige flüchtete anschließend, ohne sich um den durch ihn verursachten Sachschaden zu kümmern.

Anhand der vor Ort festgestellten Fahrzeugteile konnten Beamte des Polizeireviers Reutlingen bei der Unfallaufnahme zeitnah die Fahrzeugmarke des Verursacherfahrzeugs identifizieren. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nach dem Unfallverursacher konnte dessen beschädigter Transporter etwa 300 Meter entfernt geparkt festgestellt werden.

Fast drei Promille

Bei der anschließend durchgeführten Überprüfung des 41-jährigen Fahrzeugverantwortlichen konnte durch die Streifenbesatzung zunächst deutlicher Alkoholgeruch und im Weiteren ein Atemalkoholwert von beinahe drei Promille festgestellt werden. Nachdem sich der 41-Jährige daraufhin einer Blutprobe unterziehen musste, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Diesen hätte er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgrund eines zurückliegenden Verkehrsdelikts bereits seit einigen Monaten abgeben müssen. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 3.500 Euro. (pol)